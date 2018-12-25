Balıkesir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı
22 dakika önce
Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Hatay
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açıkta bulunan 1 teğmen Bandırma
'da, Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ev hanımı Edremit'de yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
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