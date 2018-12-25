Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

22 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açıkta bulunan 1 teğmen Bandırma'da, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ev hanımı Edremit'de yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı Fenerbahçe, Antalyaspor ile Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 10:58:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]