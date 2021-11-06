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Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı

06.11.2021 10:25
Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtay'ca verilen kararı onanan bir kişi...

Balıkesir'in Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtay'ca verilen kararı onanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe mali mütevelli heyetinde ve KHK ile faaliyete son verilmiş olan BUSİAD isimli dernek kaydı bulunan ayrıca, FETO/PDY silahlı Terör Örgütü ele başısının çağrısı üzerine müflis bankaya para yatırarak finansman sağlayan 1 şüpheli şahıs, bulunabileceği adreslere yönelik yapılan aramalarda yakalandı. Yakalanan firari şahıs Burhaniye T Tipi Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Burhaniye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika


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