Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

02.09.2022 15:12
Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

BALIKESİR'de, FETÖ içinde öğretmenlerden sorumlu ve imam yardımcısı olduğu belirlenen S.A., İzmir'de gözaltına alındı.

BALIKESİR'de, FETÖ içinde öğretmenlerden sorumlu ve imam yardımcısı olduğu belirlenen S.A., İzmir'de gözaltına alındı. Balıkesir'e götürülen S.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, S.E.'nin, FETÖ/PDY terör örgütünün aktif olduğu dönemde, Balıkesir il imam yardımcısı ve öğretmenlerden sorumlu olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, S.E.'nin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak Balıkesir'e getirilen S.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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