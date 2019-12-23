Balıkesir'de FETÖ'nün "adliye yapılanması" şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ'nün "adliye yapılanması" şüphelileri adliyede

6 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'de FETÖ'nün

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında zabıt katibi ve infaz memuru olarak görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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