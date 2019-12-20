Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, infaz memuru olarak aktif görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk'ta zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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