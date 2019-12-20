Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, zabıt katibi ve infaz memuru olarak aktif görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk'ta zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:00 Antalya anadolu ateşi'nin gösterilerini yaptığı aspendos arena boşaltılıyor - Son Dakika
19:00 Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
18:58 Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1) - Son Dakika
18:58 Soylu: "Hedefimiz, Türkiye'nin her tarafında eşit bir kalkınma ve gelişme ivmesi yakalamaktır" - Son Dakika
18:58 Konya'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]