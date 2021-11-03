Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 17 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan dava kapsamında 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay M.G, kurmay albay S.B, bakım albaylar İ.U, T.K. ve O.B, pilot albay G.K. kurmay yüzbaşı S.D, bakım üsteğmen M.T, bakım kıdemli başçavuş A.O. ve bakım kıdemli başçavuş C.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Sanıklar için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın duruşmasında çok sayıda tanık dinlendi.

Aralarında dönemin askeri personellerinin yer aldığı tanıklar, darbe gecesinde birlikte yaşananlarla ilgili bilgiler aktardı.

Mahkeme heyeti duruşmayı cuma gününe erteledi

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki darbe girişimi iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlılara yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 29 Mart 2021'de operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler, Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu saatlerde Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bazı subayların katıldığı toplantının yanı sıra tankların ve araçların revirin önüne dizilmesine ilişkin detaylar aktarılmıştı.