Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi

07.03.2022 16:38
Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T, eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G. ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V.E, binbaşı M.C.Y, o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, avukatları ve yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, İ.T, ve M.T'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçundan beraatini, "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, E.D'nin ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan B.V.E, Ü.G. ve M.C.Y'nin ise beraatini talep etti.

Tutuklu sanık İ.T, ailevi ve sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasının sona erdirilmesini ve beraatini istedi. Tutuklu sanık M.T. de tutukluluk halinin kaldırılması talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan E.D. ise savunması için süre isteyerek, tutuklanma talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından İ.T. ve M.T'nin tutukluluk halinin devamına, savcının tutukluluk talebinin reddine ve esas savunmaya dair süre vererek duruşmayı erteledi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Balıkesir, Piyade, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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