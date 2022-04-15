Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T. ile eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G. ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V.E, binbaşı M.C.Y, o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, avukatları ve yakınları, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık İ.T. ve M.T, tutukluluk hallerinin devamı için hiçbir sebep bulunmadığını belirterek tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanık E.D. ise savunması için süre isteyerek tutuklanma talebine itiraz etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Balıkesir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarındaki müzekkerelerin akıbetinin sorulması ve İ.T. ile M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.