Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

28 dakika önce

Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon, System.String[]

Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan "esnaf yapılanması" kapsamında aranan 5 kişi hakkında 08.10.2019 günü eş zamanlı operasyon yaparak 5 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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