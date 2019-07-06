Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ operasyonları
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Balıkesir'de FETÖ operasyonları

27 dakika önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü, Bandırma ilçesinde yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt evlerinde kaldığı iddia edilen resepsiyonist ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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