Balıkesir'de FETÖ operasyonları
27 dakika önce
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa
4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü, Bandırma
ilçesinde yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan Nazilli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt evlerinde kaldığı iddia edilen resepsiyonist ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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