Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ operasyonları
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Balıkesir'de FETÖ operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli ilçede polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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