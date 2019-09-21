Balıkesir'de FETÖ operasyonları
1 saat önce
Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli ilçede polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.
HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı