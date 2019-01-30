Balıkesir'de Fetö Operasyonlarında 4 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir polisi tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.
Balıkesir
polisi tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan şüpheli İ.E Y. Kepsut
yolu uygulama noktasında yakalandı. Yakalanan İ.E.Y adli makamlara sevk edildi.
Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda Burhaniye
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burhaniye ilçesinde daha önce ihraç edilen 2 FETÖ şüphelisi zabıt katibini, Balıkesir merkezde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen 1 polis ile Erdek
ilçesinde de Foça
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir başçavuşu yakaladı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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