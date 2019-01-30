Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonlarında 4 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonlarında 4 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir polisi tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonlarında 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan şüpheli İ.E Y. Kepsut yolu uygulama noktasında yakalandı. Yakalanan İ.E.Y adli makamlara sevk edildi.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burhaniye ilçesinde daha önce ihraç edilen 2 FETÖ şüphelisi zabıt katibini, Balıkesir merkezde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen 1 polis ile Erdek ilçesinde de Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir başçavuşu yakaladı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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