Balıkesir'de Fetö Operasyonu
40 dakika önce
Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.
Balıkesir
polisi, il merkezi ve Burhaniye
ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, firari olarak aranmakta olan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde ve 1 şüpheli kargo çalışanını Burhaniye ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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