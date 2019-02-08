Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu

Balıkesir'de Fetö Operasyonu

40 dakika önce

Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu, System.String[]
Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, firari olarak aranmakta olan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde ve 1 şüpheli kargo çalışanını Burhaniye ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa
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