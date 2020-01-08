Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.


Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyondaşüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
18:34 Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Son Dakika Haber
18:28 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika Haber
18:22 Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:22 Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]