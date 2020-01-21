Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de gerçeklestirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşir olarak görev yapan toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli yapılan operasyon Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Toplam 10 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR