Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de gerçeklestirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de gerçeklestirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşir olarak görev yapan toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli yapılan operasyon Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Toplam 10 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
Son dakika: 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin görev dağılımı yaptıkları toplantının görüntüleri Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]