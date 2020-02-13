Balıkesir'de FETÖ Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ Operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ Operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Fetullahçı terör örgütü üyeliğinden aran 1 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de FETÖ Operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Fetullahçı terör örgütü üyeliğinden aran 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan FETÖ'cü soruşturmanın yürütüldüğü Burdur'a sevkedildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.G. isimli şahıs Balıkesir merkezde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile ikametinde yapılan aramada; 1 adet Laptop Bilgisayar, 1 adet Flash Bellek ve 1 adet Cep Telefonuna el konulmuştur. Şüpheli Ö.G. ve el konulan malzemeler soruşturmanın yürütüldüğü Burdur ili Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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