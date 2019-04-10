Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

2 saat önce

BALIKESİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş 3'üncü sınıf emniyet müdürü, polis memuru, doktor ve avukatın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş 3'üncü sınıf emniyet müdürü, polis memuru, doktor ve avukatın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan farklı FETÖ/PDY soruşturmalarında firari durumda olan şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerindeki örgüt evlerinde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, meslekten ihraç edilmiş 1'i 3'üncü sınf emniyet müdürü, 2'si polis memuru, 1'i doktor, 1'i avukat, 5'i emniyet mahrem yapı sorumlusu, 4'ü örgüte müzahir kurum personeli, 1'i örgütün lise mezunu ve 1'i ilçe kadın sorumlusu olmak üzere toplam 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, döviz, TL, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik pasaport ve telefon sim kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: DHA
Balıkesir, Güncel
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