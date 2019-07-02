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Balıkesir'de FETÖ operasyonu 2 asker yakalandı

51 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarda 2 astsubayı yakaladı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu 2 asker yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarda 2 astsubayı yakaladı. Balıkesir merkezli yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden adli makamlara çıkan 3 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütle iltisakı tespit edilen 2 şüpheli astsubay Bandırma ve Susurluk ilçesinde yakalandı.

Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen muvazzaf astsubay 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli Adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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