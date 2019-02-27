Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.
Balıkesir
'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bayburt
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zabıta memuru Burhaniye
'de, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Bandırma
'da yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
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