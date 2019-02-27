Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zabıta memuru Burhaniye'de, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Bandırma'da yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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