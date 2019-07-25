Balıkesir'de FETÖ operasyonu 2 kişi yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de polis ekipleri Fetullahçı Terör örgütüne operasyon düzenledi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
'de polis ekipleri Fetullahçı Terör örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ şüphelisi biri Teğmen olmak üzere 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli ile, Manisa
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Öğretmen Teğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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