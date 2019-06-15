Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı

Balıkesir
polisi il genelinde FETÖ operasyonlarına devam ediyor. Polis
operasyonlarda aranan 2'i askeri personel ile 1 infaz memurunu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Burhaniye
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken açığa alınan 1 şüpheli teğmen Balıkesir il merkezinde, Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ifade ve teşhis bulunan 1 şüpheli infaz koruma memuru Bandırma'da ve Gönen
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan halen Gönen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 1 uzman çavuş Gönen ilçesinde yakalandı. - BALIKESİR