Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı

54 dakika önce

Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı, System.String[]
Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Balıkesir il geneli yapılan operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında By lock kullanıcısı 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 ihraç astsubay Bandırma'da ve Hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan şüpheli uzman doktor Balıkesir merkezde yakalandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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