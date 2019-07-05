Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
54 dakika önce
Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Balıkesir il geneli yapılan operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Kula
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