Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

27 dakika önce

Balıkesir'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 infaz koruma memurunu Bandırma'da; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli avukatı Balıkesir il merkezinde; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli yarbayı Balıkesir merkez ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmeni Balıkesir il merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgusu sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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