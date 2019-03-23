Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
27 dakika önce
Balıkesir'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Balıkesir
'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 infaz koruma memurunu Bandırma'da; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli avukatı Balıkesir il merkezinde; Ağrı
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli yarbayı Balıkesir merkez ve Van
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmeni Balıkesir il merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgusu sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:27 Kaynak: İHA
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