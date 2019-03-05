Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 57 Gözaltı
1 saat önce
BALIKESİR'de, FETÖ/PDY için yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 63 kişiden 57'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.
BALIKESİR'de, FETÖ/PDY için yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 63 kişiden 57'si, polis ekiplerince gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 'aktif yapılanma'da sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt üyesinin kendi el yazısıyla hazırladığı isim listelerini ele geçirdi. 'Himmet' ve 'sohbet grupları' olarak değerlendirilen iki listede isimleri yazılı kişilerin, Balıkesir'in bazı ilçelerine göre sınıflandırıldığı, tamamına yakınının FETÖ/PDY soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve birçoğunun esnaf olduğu belirlendi. Bu kapsamda 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
ekiplerince bu sabah başlatılan operasyonda, şüphelilerden 57'si, gözaltına alındı. Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:23 Kaynak: DHA
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
6 Bin 126 Metrekarelik Yüz Ölçüme Sahip 'Hayalet' Mahallede 85 Kişi Yaşıyor
Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş
Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar