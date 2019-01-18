Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonu: Biri Polis 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: Biri Polis 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: Biri Polis 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sorumlu, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli polis memuru ve Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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