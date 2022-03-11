Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

11.03.2022 13:43
Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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