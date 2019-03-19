Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de polis FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de polis FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 FETÖ şüphelisi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 İnfaz Koruma Memuru Bandırma'da, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 14 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 5'i ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı

Cezaevindeki Baba, Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı