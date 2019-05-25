Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 kişi yakalandı

Balıkesir
polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarında 28 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Çanakkale
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli polis memuru Edremit ilçesinde, Gönen
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Gönen ilçesinde, Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli Ankara
, Kütahya
, Burdur
, Trabzon
, Çankırı
, İzmir
, Kocaeli
, İstanbul
ve Tekirdağ
'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, şu ana kadar adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir ili dahil İstanbul, İzmir, Konya
, Kayseri
, Karaman
, Bursa
ve Van
'da yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 16 şüpheliden 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR