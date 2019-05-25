Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 kişi yakalandı

50 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarında 28 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 kişi yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarında 28 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli polis memuru Edremit ilçesinde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Gönen ilçesinde, Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, şu ana kadar adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir ili dahil İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 16 şüpheliden 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:28 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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