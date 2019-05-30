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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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