Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
1 saat önce
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: İHA
genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - BALIKESİR
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