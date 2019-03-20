Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir il geneli polis FETÖ operasyonu yaptı.

Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir il geneli polis FETÖ operasyonu yaptı. Operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 İnfaz Koruma Memuru Bandırma'da, Yine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1'i müteahhit 1'i esnaf 2 kişi Bandırma'da yakalandı. Yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir kurum öğretmeni Dursunbey'de ve Balıkesir'de il geneli yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulamasında hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü adli makamlarca tutuklanmış ve diğerleri ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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