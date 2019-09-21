Balıkesir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişiden 3'ü tutuklandı

Balıkesir polisi il geneli yaptığı FETÖ operasyonlarında 13 kişiyi yakaladı. Balıkesir merkezli yapılan FETÖ'nün askeri kanat operasyonunda yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkkında adli kontrol kararı verildi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli (esnaf) Bandırma'da yakalandı. Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ihraç-memur Burhaniye'de, Balıkesir Bursa yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan yol kontrollerinde İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli esnaf Balıkesir merkezde yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen ve halen görevde olan 10 hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR