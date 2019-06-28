Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir emlakçı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da iki astsubay gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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