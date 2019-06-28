Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
1 saat önce
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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