Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:00 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ekipler, Manisa
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araması olan bir zanlıyı da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
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