Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ekipler, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araması olan bir zanlıyı da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:00 Kaynak: AA
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