Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:06 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen infaz koruma memuru şüpheli gözaltına alındı.
Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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