Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

5 dakika önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilmiş muvazzaf astsubay, Bandırma'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de Edremit'te gözaltına alındı.
Ayrıca, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı bulunan bir şüpheli ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen bir kişi de ekiplerce yakalandı.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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