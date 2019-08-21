Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen eski 2 astsubay, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Ayrıca, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü Cani adam kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 03:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]