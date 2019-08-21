Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
1 saat önce
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:52 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen eski 2 astsubay, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Ayrıca, Gönen
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
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