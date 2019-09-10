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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgüte yönelik soruşturma kapsamında, TSK'nin mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 ihraç memur, Balıkesir'de Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ankara ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay ile ihraç edilmiş astsubay gözaltına alındı.

Bursa, Manavgat ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen, memur ve polis 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Balıkesir, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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