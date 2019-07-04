Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları: 3 gözaltı
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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:52 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü
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