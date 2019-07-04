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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları: 3 gözaltı

14 dakika önce

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları: 3 gözaltı, System.String[]
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen astsubay ise Bandırma'da gözaltına alındı.
Ekipler, hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yakalama emri bulunan bir uzman doktoru da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:52 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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