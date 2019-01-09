Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde ilçe kadın sorumlusu olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı iddiasıyla şüpheli H.O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul ve Düzce'deki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli H.O, İstanbul'da bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Sındırgı, Balıkesir, Güncel
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