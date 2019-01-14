Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

16 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı derneklere üyelikleri bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki bir işletme sahibi O.B. ile oğlu H.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 esnaf, emniyet müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:22 Kaynak: AA

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