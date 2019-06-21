Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile ihraç hakim adayı bir şüphelinin ifadesinde, 2014 yılında 'Adli Yargı Hakimlik' sınavına terör örgütünün talimatıyla Ankara Etimesgut'taki örgüte ait çalışma evinde hazırlandığı tespit edilen Balıkesir Barosuna kayıtlı bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Balıkesir Merkez Havalimanı'nda görevli bir şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerde adı geçen bir zanlı da ekiplerce yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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