PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında hapis cezası kararı bulunan karı-koca yakalandı.
Hükümlü karı-kocanın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, bu amaçla Edremit'e gelerek temin ettikleri evde gizlendiklerinin tespit edilmesi üzerine TEM Büro Amirliğince saklandıkları eve operasyon yapıldı.
Yakalanan Muhammet Kürşat A'nın 7 yıl 6 ay, eşi Yasemin A'nın ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de FETÖ/ PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı - Son Dakika