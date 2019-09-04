Balıkesir'de FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi olarak aranan astsubay, yapılan operasyonla yakalandıBalıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda;
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Balıkesir'de FETÖ şüphelisi olarak aranan astsubay, yapılan operasyonla yakalandı
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR
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