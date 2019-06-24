Balıkesir'de FETÖ şüphelisi eski polis ve eşi yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis ile eşi gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:23 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis ile eşi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle polis memurluğundan ihraç edilen İ.K. ile örgüte destek veren kurumlarda çalışan eşi öğretmen S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Balıkesir'de yaşadıkları evde gözaltına alınan bu kişilerden S.K'nin, FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya
'da hesabının da bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerle ilgili ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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