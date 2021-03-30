Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu belirlenen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu belirlenen iki zanlı tutuklandı
30.03.2021 23:19
Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyesi olduğu belirlenen E.E. ve A.Y. hakkında yakalama kararı verildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. ve A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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