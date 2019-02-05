Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö ve Pkk/kck Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö ve Pkk/kck Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

31 dakika önce

Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 akademisyen, 4 askeri personel ve PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 1 inşaat işçisi olmak üzere 6 kişi operasyonla yakalandı.

Balıkesir'de Fetö ve Pkk/kck Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 akademisyen, 4 askeri personel ve PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 1 inşaat işçisi olmak üzere 6 kişi operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir merkez, Sivas, Burhaniye ve Bandırma'da yaptığı FETÖ/PDY operasyonlarında 1 akademisyen, 4 askeri personel ile PKK/KCK Silahlı Terör örgütü propagandası yapan 1 inşaat işçisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan 1 şüpheli ihraç akademisyen Sivas ilinde, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli üsteğmen Burhaniye ilçesinde, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli emekli astsubay Balıkesir il merkezinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç astsubay Bandırma'da yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli (inşaat işçisi) Edremit'te yakalandı. Olaylar ile ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP, Kalesinde Aday Çıkaramadan Seçime Girebilir İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö ve Pkk/kck Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]