Balıkesir
'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 akademisyen, 4 askeri personel ve PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 1 inşaat işçisi olmak üzere 6 kişi operasyonla yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir merkez, Sivas
, Burhaniye
ve Bandırma
'da yaptığı FETÖ/PDY operasyonlarında 1 akademisyen, 4 askeri personel ile PKK/KCK Silahlı Terör örgütü propagandası yapan 1 inşaat işçisini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan 1 şüpheli ihraç akademisyen Sivas ilinde, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli üsteğmen Burhaniye ilçesinde, Sakarya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli emekli astsubay Balıkesir il merkezinde, Kırıkkale
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, Manisa
4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç astsubay Bandırma'da yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli (inşaat işçisi) Edremit'te yakalandı. Olaylar ile ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR