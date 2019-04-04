Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö ve Thkp-C Operasyonu 4 Kişi Yakalandı.

Balıkesir'de Fetö ve Thkp-C Operasyonu 4 Kişi Yakalandı.

1 saat önce

Balıkesir'de FETÖ ve THKP-C örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir'de Fetö ve Thkp-C Operasyonu 4 Kişi Yakalandı., System.String[]
Balıkesir'de FETÖ ve THKP-C örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı operasyonlarda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Konya'da, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç öğretmen üsteğmen Bigadiç'de yakalanarak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında 1 şüpheli Bigadiç'de yakalanarak gözaltına alınırken, Ayrıca Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında Silahlı Terör Örgütü THKP-C'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli emekli memur Balıkesir merkezde yakalanarak, Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö ve Thkp-C Operasyonu 4 Kişi Yakalandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]