Balıkesir'de Fetö ve Tkp-Ml Operasyonu

Balıkesir
'de polis ekipleri, FETÖ/PDY ve TKP-ML operasyonu düzenledi. Balıkesir genelinde yapılan operasyonlarda 7 asker, 3 memur FETÖ'den ve 1 işadamı da TKP-ML propagandası yapmaktan yakalandı. Edininlen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, Burhaniye
Başsavcılığınca aranan 1 memur ve 1 okul öncesi öğretmen Burhaniye'de, Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma
'da, Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Manyas
'ta, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 üsteğmen ve 3 astsubay Balıkesir merkezde, Merzifon
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı. Balıkesir genelinde sol terör örgütleri ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan TKP-ML silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kereste tüccarı Burhaniye ilçesinde yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(Hüseyin Tokmak/İHA)