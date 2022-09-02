Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

02.09.2022 13:59
Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan şüpheli, İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan şüpheli, İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kentte FETÖ'nün sözde "il imamı yardımcısı" olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen S.E. hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelinin İzmir'de olduğunu belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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